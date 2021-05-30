Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kağıt Ev
03:15 Soygun
05:00 Güzel Köylü
09:00 Cocomelon
10:15 Delisin
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Kağıt Ev
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika