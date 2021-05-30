30 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kağıt Ev

03:15 Soygun

05:00 Güzel Köylü

09:00 Cocomelon

10:15 Delisin

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Kağıt Ev

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara