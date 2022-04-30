30 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Bisiklet: Yunanistan Turu

00:30 The Minute

00:35 Haberler

00:40 Bisiklet: Romandie Turu

01:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne

02:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne

04:00 Snooker Dünya Şampiyonası

05:00 Snooker Dünya Şampiyonası

06:00 Bisiklet: Romandie Turu

07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne

08:00 Snooker Dünya Şampiyonası

09:30 Bisiklet: Romandie Turu

10:55 The Minute

11:00 Snooker Dünya Şampiyonası

12:00 Snooker Dünya Şampiyonası

15:00 Formula E

17:15 Snooker Dünya Şampiyonası

19:30 Haberler

19:35 Bisiklet: Romandie Turu

20:00 Snooker Dünya Şampiyonası

20:35 Haberler

20:40 The Minute