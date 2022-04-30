Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Bisiklet: Yunanistan Turu
00:30 The Minute
00:35 Haberler
00:40 Bisiklet: Romandie Turu
01:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
02:30 Bisiklet: La Fleche Wallonne
04:00 Snooker Dünya Şampiyonası
05:00 Snooker Dünya Şampiyonası
06:00 Bisiklet: Romandie Turu
07:00 Bisiklet: La Fleche Wallonne
08:00 Snooker Dünya Şampiyonası
09:30 Bisiklet: Romandie Turu
10:55 The Minute
11:00 Snooker Dünya Şampiyonası
12:00 Snooker Dünya Şampiyonası
15:00 Formula E
17:15 Snooker Dünya Şampiyonası
19:30 Haberler
19:35 Bisiklet: Romandie Turu
20:00 Snooker Dünya Şampiyonası
20:35 Haberler
20:40 The Minute
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 30 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı - Son Dakika