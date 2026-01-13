30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.İ.A'yı Çobanlar ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
