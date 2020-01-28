36 yıllık evlilik bitiyor... Melek Baykal boşanıyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin 36 yıllık evlilik bitiyor... Melek Baykal boşanıyor! - Son Dakika Magazin

36 yıllık evlilik bitiyor... Melek Baykal boşanıyor!

6 saat önce

36 yıllık evlilikte sona gelindi.

36 yıllık evlilik bitiyor... Melek Baykal boşanıyor!, System.String[]

36 yıllık evlilikte sona gelindi. Melek Baykal, eşi Warner Striening'den boşanma kararı aldı.


Melek Baykal 2 yıl önce verdiği röportajda da eşiyle sorunlu bir süreçte olduklarını anlatmıştı:


"Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi "

Melek Baykal, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:03 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı Amır Hosseın, İstanbul'da yakalandı
Teoman, tükenmişlik sendromuna yakalandı: Artık albüm yapmayacağım Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a sert tepki: Açıklama yaparken saldırma, ilk ve son uyarım Demet Akalın, Elazığ'a gönderilen yardımların yağmalandığı iddiasına ateş püskürdü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 19:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 36 yıllık evlilik bitiyor... Melek Baykal boşanıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]