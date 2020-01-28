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36 yıllık evlilik bitiyor... Melek Baykal boşanıyor!
6 saat önce
36 yıllık evlilikte sona gelindi.
36 yıllık evlilikte sona gelindi. Melek Baykal, eşi Warner Striening'den boşanma kararı aldı.
Melek Baykal 2 yıl önce verdiği röportajda da eşiyle sorunlu bir süreçte olduklarını anlatmıştı:
"Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi "
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:03
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