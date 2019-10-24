Son Dakika Haberleri: 39 göçmenin TIR dorsesinde biten 'en büyük hayali': Dünyanın kanayan yarası insan ticareti
Son Dakika Dünya 39 göçmenin TIR dorsesinde biten 'en büyük hayali': Dünyanın kanayan yarası insan ticareti

39 göçmenin TIR dorsesinde biten 'en büyük hayali': Dünyanın kanayan yarası insan ticareti

1 saat önce

İngiltere'de 39 Çinli göçmenin bir TIR'ın dorsesinde ölü bulunması küresel insan trafiğinin acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

39 göçmenin TIR dorsesinde biten 'en büyük hayali': Dünyanın kanayan yarası insan ticareti, System.String[]

İngiltere'de 39 Çinli göçmenin bir TIR'ın dorsesinde ölü bulunması küresel insan trafiğinin acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.


Bir Belçika limanından İngiltere'ye gelen Bulgaristan plakalı yük taşıtı başkent Londra'ya bir saat mesafedeki Essex bölgesinde dev bir hangarda bulundu. Soğutma sistemine sahip TIR'ın ön plakasında "The ultimate dream" "en büyük hayal" yazıyordu.

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İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:43 
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İngiltere'de bir tırın içinde bulunan 39 cesedin gizemi çözülüyor
Esnafın müdahalesi, yola fırlayan çocuğu ölümden çekip aldı Essex'te TIR'da cesetleri bulunan 39 kişi, Çin vatandaşı Eşini yakarak öldüren adamın, cinayeti karısının sürekli unutkanlık yaşadığı için işlediği ortaya çıktı

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