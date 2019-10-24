39 kişinin ölü bulunduğu TIR ile ilgili ayrıntılar belli oldu

İngiltere 'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı oldukları iddia edildi. Kurbanların, sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü konteynerde donarak öldüğü düşünülüyor.

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