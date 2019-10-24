Son Dakika Haberleri: 39 kişinin ölü bulunduğu TIR ile ilgili ayrıntılar belli oldu
Son Dakika Ekonomi 39 kişinin ölü bulunduğu TIR ile ilgili ayrıntılar belli oldu

39 kişinin ölü bulunduğu TIR ile ilgili ayrıntılar belli oldu

52 dakika önce

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı oldukları iddia edildi.

39 kişinin ölü bulunduğu TIR ile ilgili ayrıntılar belli oldu, System.String[]

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı oldukları iddia edildi. Kurbanların, sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü konteynerde donarak öldüğü düşünülüyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:39 
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