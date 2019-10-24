39 kişinin ölü bulunduğu TIR ile ilgili ayrıntılar belli oldu
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İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı oldukları iddia edildi.
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı oldukları iddia edildi. Kurbanların, sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü konteynerde donarak öldüğü düşünülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:39
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