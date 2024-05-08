Bakan Yerlikaya: \'Mahzen-39\' operasyonları ile Umut Öken\'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi

3.Sayfa

Bakan Yerlikaya: "Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen 'Mahzen-39' operasyonları ile cezaevinde olan Umut Öken'in elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü çökertildi"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır merkezli olarak 8 ilde düzenlenen "Mahzen-39" operasyonu ile elebaşılığını cezaevinde olan Umut Öken'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüte üye 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır merkezli olmak üzere Ankara, Bingöl, Antalya, Aydın, Bursa, Çorum ve Kahramanmaraş'ta "Mahzen-39" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Sur bölgesinde faaliyet gösteren esnafların iş yerlerine çökmeye çalıştıkları ve zorluk çıkaran esnafların iş yerlerini kurşunladıkları, Sur bölgesindeki bir iş hanına yerleştikleri ve bu iş hanını kendilerine üs olarak kullandıkları, zaman içerisinde diğer esnaflara korku ve baskı uygulayarak iş yerlerini terk etmelerini sağladıkları, küçük yaştaki çocukları kullanarak, esnaflara yönelik yaralama ve tehdit eylemlerini gerçekleştirdikleri, baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdur esnafları şikayetlerinden vazgeçirdikleri, Sur bölgesinde vatandaş üzerinde baskı kurarak isim yapmaya çalıştıkları, aralarında husumet bulunan grupların aralarındaki konulara müdahil oldukları, sözde mahkemeler kurup arabuluculuk yaptıkları ve bu şekilde maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 33 şüpheli yakalanırken, 14 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişeğe el konuldu.