Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar

24.03.2022 16:44
Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar

Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılarSAKARYA Sakarya'da 4 evden yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar

SAKARYA Sakarya'da 4 evden yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri tutuklandı. Şüphelilerin Bursa ve Eskişehir'den Sakarya'ya geldiği, çeşitli illerde de hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre; Adapazarı, Arifiye ve Akyazı'da 4 evde gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 200 bin lira değerinde kolye, bilezik gibi ziynet eşyasının yanı sıra para ve değerli eşyaların çalınması üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 1'i hamile olmak üzere 2'si kadın 3 şüphelinin Bursa ile Eskişehir'den geldiği, çevre illerde ve Sakarya'da hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Polis ekipleri yeniden Adapazarı'na geleceklerini belirledikleri H.Ö ve Y.S ile hamile olan E.N.B'yi D-650 Karayolu Pamukova ilçesi mevkiinde kurduğu uygulama noktasında yakaladı.

Şüphelilerden H.Ö'nün, iki kadını Bursa ve Eskişehir'den alarak Sakarya'ya getirdiği, şahısların öncesinde girecekleri evin kapısını çaldıkları, kapıyı açan kişilere "Ürün satıyoruz" dedikleri, evde kimse yoksa ise aparatlarıyla kapıyı açarak hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö tutuklandı. Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.N.B'ye ise ev hapsi verildi.

Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar
Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar
Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar
Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar

YORUMLAR
500
Kayseri'de 7 adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan hırsız yakalandı Kayseri'de 7 adresten 40 bin TL değerinde ev eşyası çalan hırsız yakalandı 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen kişi yakalandı 40 bin lirayı aşkın değerde ev eşyası çaldığı iddia edilen kişi yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
17:23 15 yaşındaki kızı silahla kaçırmaya çalıştılar! Serbest kalan 2 kişi itiraz sonrası tutuklandı
17:15 İstanbul'da adliye önünde kavga çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:08 Dünya yavaş yavaş normalleşiyor! Polonya'da uygulanan bütün koronavirüs kısıtlamaları kalktı
16:54 Gülşen, 3 isim hakkında hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı
16:54 Fenerbahçe'de ortalık birbirine girdi! Adaylığını duyuran Uğur Dündar'a sert suçlama
16:39 Boris Johnson'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki hareketleri görüşmeye damga vurdu!
16:28 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu kızları Zeynep'e kavuştu! Çift gözyaşlarına hakim olamadı
16:26 Ayhan Bilgen'in partisinin adı sızdı: Türkiye'nin Sesi Partisi! 31 Mart'ta dilekçe verilecek
16:22 Zelenski, NATO'da dünyaya seslendi: Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil, biz sadece yaşamak istiyoruz
16:10 Seda Bakan takipçilerine güzel haberi verdi! Ünlü oyuncu ikinci bebeğine hamile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 17:29:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şehir şehir gezerek hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, 4 ayrı evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement