Son Dakika Haberleri: 4 katlı binanın çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi
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4 katlı binanın çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi

16 dakika önce

BARTIN'ın Ulus ilçesinde çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.

4 katlı binanın çatı katı yandı: 1 kişi dumandan etkilendi, System.String[]
BARTIN'ın Ulus ilçesinde çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastanede tedaviye alındı.
Yangın 23: 30 sıralarında ilçedeki Kaldırım Mahallesinde meydana geldi. Adile Arpacık'a ait 4 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çatı katında oturan Sercan Akgöz (20), dumandan etkilenmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Akgöz, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
Yangınla çıkış nedeni ile ilgili araştırma başlatıldı.


İtfaiye, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:49 Kaynak: DHA
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