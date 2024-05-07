Tekirdağ'da Bir Evde 3 Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bir Evde 3 Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Tekirdağ\'da Bir Evde 3 Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Tekirdağ'ın 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda Şirin ailesinden haber alınamaması üzerine polis ekipleri çağrıldı. Ekipler, eve girdiklerinde içeride hareketsiz yatan biri çocuk 3 kişinin olduğunu fark etti. Sağlık ekipleri, Ali Emre Şirin, Duygu Şirin ve Şenol Şirin'in silahla vurulduklarını tespit etti. İnceleme sonucunda, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

07.05.2024 04:57
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Tekirdağ'da bir evde biri çocuk 3 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

100. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Şirin ailesinden yakınlarının haber alamaması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Polis ekipleri Cevat Kurtuluş Sokak'taki apartman dairesine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir vasıtasıyla eve giren ekipler, içeride biri çocuk 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Ali Emre Şirin (5), Duygu Şirin (35) ve Şenol Şirin'in (41) silahla vurulduklarını belirledi.

Cenazeler savcının incelemesi sonrası Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde teknisyen olarak çalışan Şenol Şirin'in eşi ve oğlunu tabanca ile vurduktan sonra intihar ettiği belirlendi.

Kaynak: AA

İnceleme, Tekirdağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Bir Evde 3 Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Bir Evde 3 Kişi Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu - Son Dakika
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