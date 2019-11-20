Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, siber güvenlik alanında uluslararası iş birliğinin önemine işaret ederek, bu alanın bir "savaş alanı" olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde, Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesince düzenlenen 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı, ATO Congresium'da başladı.

Demir, konferansın açılışında, bilgi ve iletişim teknolojileri, akıllı şebekeler gibi alanların hızlı bir gelişim gösterdiğini ve gelecekte dijital ağların artarak güçleneceğini ifade etti.

Siber dünya, siber güvenlik, siber savaş gibi konuların her ulus için araştırma alanı olduğunu dile getiren Demir, tarımdan iletişime kadar yayılan yelpazede suç faaliyetlerine karşı harekete geçilmesinin önemine işaret etti.

Yakın zamanda pek çok siber saldırı, siber suç ve fidye faaliyeti ortaya çıktığını kaydeden Demir, "Bütün bu faaliyetler bizi siber güvenlik alanına odakladı. Her ülke kurumlarını, askeri teknolojilerini korumaya çalışıyor. Yakın gelecekte ülkeler bu alanın bir savaş alanı değil, bir iş birliği alanı olduğunu kavramak durumunda. İş bağlantılarında ulusal sınırlar yok, olsa bile bu sınırlar geçilebiliyor." dedi.

- "Ülkeler birbirleriyle savaşmak yerine yan yana gelmeli"

Toplumların güvenliği için siber güvenlikte uluslararası iş birliği ve bir anlaşmaya ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Demir, şöyle devam etti:

"Ülkelerin ve insanların korunması, güvenliği çok önemli. Günümüzde toplumları yönlendirmek, kişi ve kitlelerin zihinlerindeki bilgilerle oynamak mümkün. İnternetteki bilgilerin doğrulanması gerekiyor. Bilgiyi çarpıtarak ya da yanlış bilgi yayarak pek çok zarar verebilirsiniz. Bu noktada işin hem yazılım hem donanım kısmı var. Her ülke ikisinde de dikkatli olmalı. Türkiye, insan kaynakları ve teknolojiye odaklanmakta, bu konuda farkındalık oluşturmaya ve iş birliği zihniyeti yaratmaya çalışmakta. Bu çabaların uluslararası iş birlikleri de yaratacağına inanıyorum. Ülkelerin birbirleriyle savaşmak yerine yan yana gelmeleri gerekiyor."

Demir, siber güvenlik alanında bugün kendisini avantajlı gören ülkelerin de yarın sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını belirterek, "Bu ülkeler de siber saldırılara hedef olabilecekler. Bu yüzden siber güvenlik bir iş birliği alanı olmalı." diye konuştu.

Türkiye'nin tehditleri önleyecek teknolojiler geliştirdiğini ve bu yönde çaba gösterdiğini ifade eden Demir, farklı ülkeleri de söz konusu çabalara katmaya çalıştıklarını, aralarında yabancı öğrencilerin de yer aldığı binlerce öğrenciye yönelik faaliyetler yürüttüklerini anlattı. Demir, iş birliği kapsamında ülkelerle eğitmen değiş tokuşuna da açık olduklarını söyledi.

Demir, konferansla Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesinde yer alan firmalar ve kabiliyetlerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını amaçladıklarını da kaydetti.