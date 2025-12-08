41 Yıl Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince 41 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü İ.S.K.'nın yeri tespit edildi.Bunun üzerine ekipler belirlenen adrese baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan hükümlü önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - ADANA