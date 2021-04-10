5 Kişinin yaralandığı patlamanın nedeninin kesilmek istenen LPG tankı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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5 Kişinin yaralandığı patlamanın nedeninin kesilmek istenen LPG tankı olduğu ortaya çıktı

SİVAS - Sivas'ta meydana gelen patlamada 5 kişi yaraladı, patlamaya bir hurda deposunda kesilmek istenen LPG tankının neden olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamaya, depoda kesilmek LPG tankının neden olduğu anlaşıldı. Patlama sırasında olay yerinde bulunan; S.İ., MA.Y., A.U.,M.P ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.