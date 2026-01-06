5. Uluslararası Ahilik Yarışmaları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından (TDPV) düzenlenen "5. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları" başvuruları başladı.

Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katılımına açık olan yarışmalar aracılığıyla, Ahilik geleneği ve Ahi Evran'ın düşünce dünyasının gelecek kuşaklara aktarılması, bu mirasın evrensel yönlerinin hatırlatılması ve güncel hayata yansımalarının ele alınması amaçlanıyor.

Yarışmalarda, resim alanında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, masal ve öykü dalında ortaokul ile lise öğrencileri, şiir ve deneme dallarında ise lise ve üniversite öğrencileri başvuruda bulunabilecek. Ayrıca bu yıl eklenen "Reels" kategorisine her yaştan vatandaş başvurabilecek.

Ayrıca başvuracak öğrenciler, eserlerini hazırlamadan önce "www.ahievran.org" sayfasındaki veri tabanından Ahilik ve Ahi Evran hakkında kapsamlı bilgilere ulaşabilecek.

"Amacımız Ahilik'in özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından tanınması"

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, AA muhabirine, vakıf olarak Türk dünyasının ortak değerleri ve ortak şahsiyetlerinin tanıtımına büyük önem verdiklerini belirtti.

Ahi Evran'ın Türk-İslam medeniyetinin temelini oluşturan Ahilik anlayışının kurucusu olarak önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Çalışkan, Ahi Evran'ın tanıtılması ve Ahilik kültürüne yönelik toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmalar yürüttüğünü, vakıf başkanlığı görevini üstlendikten sonra da bu yaklaşımı sürdürdüklerini aktardı.

Yarışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirildiğini belirten Çalışkan, "Bu yarışmalardaki amacımız, Ahilik'in özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından tanınması, bilinmesi ve bu anlayışın günümüze yansıması ve hayatımıza aksetmesi. Çocuklarımızın akıl, ahlak temelinde yaşamaları, ahilik bilinciyle yaşamaları, bunu bilmeleri çok önemli." dedi.

Çalışkan, "Çocuklarımıza özel bir dijital kütüphane hazırladık. Burada ahilikle ilgili aklınıza gelebilecek her türlü bilgi, belge, doküman, görsel, video var ve bu çocuklarımız yarışmalara girmeden önce bu dijital kütüphanemize girerek Ahiliği öğreniyorlar. Ahiliği tam anlamıyla tanıyorlar ve ondan sonra da işte deneme, masal, öykü, şiir, resim, hangi alanda yetenekleri varsa ona göre ahilikle ilgili eserleriyle yarışmalarımıza başvuruyorlar." diye konuştu.

"3 günlük termal tatil hediye ediyoruz"

Dereceye giren öğrencilere özel ödüllerin olduğunu ifade eden Çalışkan, "Ahilik'in başkenti, termal turizmin de başkentlerinden olan Kırşehir'de 3 günlük termal tatil hediye ediyoruz. Onun haricinde mansiyon derecesine giren çocuklarımıza kitap seti, resim seti ödüllerimiz var." dedi.

Çalışkan, bu yıl "Reels" kategorisinin de yarışmaya dahil olduğunu aktararak, "Burada da son model bir telefon hediye ediyoruz. Bu yarışmaya da herkes amatör ve profesyonel reels videolarıyla, isterlerse yapay zekadan da yararlanarak katılabilecekler." dedi.

Yarışmalarla çocuklar, gençler ve toplumun tüm kesimlerinin Ahilik anlayışını daha yakından tanımasının hedeflendiğini belirten Çalışkan, "Selçuklularda Osmanlı'nın temelinde Ahilik vardır. Esnaf dayanışması vardır. Kalite vardır. Güzel üretmek, meslek eğitimi vardır. Aslında toplumumuzun ihtiyacı olan birçok konu Ahilik'te var. Biz de bunun için önemsiyoruz. Hem Türkiye için hem Türk dünyası için aslında bir maya niteliğini taşıyan bir konu." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız başka medeniyetlerin karakterlerinin peşinde gidiyorlar"

Bugüne kadar yarışmalara binlerce eserin gönderildiğini aktaran Çalışkan, tüm eserlerin "ahievran.org" internet sitesinde yayımlandığını söyledi.

Yarışma sürecinin 15 Haziran'a kadar devam edeceğini ve ödüllerin Ahilik Haftası kapsamında verilmesinin planlandığını belirten Çalışkan, şu ifadeleri kullandı:

"Ahilik gibi bizi biz yapan, bizi birbirimize birleştirecek birçok kültürel, manevi birçok değerlerimiz var. Bunların tanıtımı çok önemli. Birçok şahsiyet var. Gençlerimizin özellikle örnek alması gereken, hayatını tanıması gereken şahsiyetlerimiz var. Bunları tanıtmak bizim açımızdan çok önemli. Yoksa gençlerimiz, çocuklarımız başka medeniyetlerin karakterlerinin peşinde gidiyorlar. Kendi karakterlerimizi tanıtabilmek ve onların hayatlarının kendi hayatlarına örnek olabilmesi çok önemli."