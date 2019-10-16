Son Dakika Haberleri: 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru
Son Dakika Kültür Sanat 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

1 saat önce

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışacak filmler belirlendi.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru, System.String[]

56'ncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışacak filmler belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festival çerçevesinde, Japonya'dan İran'a, Brezilya'dan Tunus'a farklı ülkelerden 10 film Türkiye'de ilk kez gösterilecek.

Yönetmen Wolfgang Becker'in başkanlığında, İzlandalı sinemacı Runar Runarsson, Hollandalı oyuncu Johanna ter Steege, Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska ve Busan Film Festivali'nin yönetmeni Jay Jeon'dan oluşan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması jürisi, 10 film arasından en iyisini belirleyecek.

Bu kategoride "Işık, Daha Fazla Işık", "Geriye Kalanlar", "Zaman Her Şeyi Siler", "Çocuklar", "Şirinin Kalesi", "Üç Yaz", "Yalnızca Hayvanlar", "Nil'in Meryem'i", "Bir Oğul" ve "Diana B'nin Hatıra Defteri" filmleri yarışacak.

Film Festivali, Antalya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:12 Kaynak: AA
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