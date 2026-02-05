6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana ve Osmaniye'de 24 bin 257 deprem konutu hak sahipleriyle buluşturuldu

EREN BOZKURT/MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Adana ve Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için inşa edilen konutlardan 24 bin 257'sinin anahtarları teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 13 bin 429 konutun yapımına başlandı.

Oturuma hazır hale getirilen evlerden 12 bin 73'ünün anahtarları, kurayla belirlenen hak sahiplerine verildi.

Kentte inşası süren 1356 konutun ise yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Adana'nın merkezi ilçelerinde tüm hak sahiplerine konutları teslim edildi

Vali Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Adana'nın 6 Şubat depremlerinden diğer şehirlere göre daha en az etkilendiğini söyledi.

Afette 418 kişinin hayatını kaybettiğini, 1750'den fazla kişinin yaralandığını dile getiren Yavuz, devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm imkanlarını seferber ederek depremzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Vali Yavuz, merkez ilçelerde tüm hak sahiplerine konutlarının teslim edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İnşallah kısa süre içerisinde ilçelerimizdeki konutları da bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mızın, AFAD'ımızın ve tüm kurumlarımızın hızlı aksiyon almasıyla 13 bin 429 bağımsız bölümün ihalesi yapıldı ve bunlardan 12 bin 73 konutun hak sahiplerine teslimi yapılmış oldu. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın."

Kentteki ağır hasarlı binaların yüzde 96'sında yıkımın gerçekleştirildiğini ve hafriyatlarının kaldırıldığını bildiren Yavuz, diğer binalarda ise yargı sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Osmaniye'de 12 bin 184 konut afetzedelere teslim edildi

Depremlerde 1010 kişinin hayatını kaybettiği Osmaniye'de 702 bina yıkıldı, ağır hasarlı 8 bin 259 bina ise kontrollü yıkımı yapıldı.

Kentte ev ve iş yerlerini kaybedenler için ilgili kurumlarda çok sayıda proje hayata geçirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Zafer Bektaş, kent genelinde 12 bin 813'ü konut ve 760'ı iş yeri toplam 13 bin 573 bağımsız bölümün ihalesinin yapıldığını anlattı.

Kurası çekilen 12 bin 184 konut ve 373 iş yerinin anahtarının hak sahiplerine verildiğini belirten Bektaş, yerinde dönüşüm çalışmalarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Yerinde dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın kendi arsalarındaki inşaat sürecine de destek verilmiştir. Bu kapsamda kırsal alanda 567 yapı, kentsel alanda ise 596 yapı olmak üzere 1163 bina için dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Toplamda 2 bin 429 bağımsız bölümde yapım çalışmaları devam etmekte olup fiziki gerçekleşme oranımız yüzde 75'tir."