6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ailesini kaybeden 2 kardeş, amca ve yengesine emanet
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde ailesini kaybeden 2 kardeş, amca ve yengesine emanet

05.02.2026 11:33
Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde anne ve babalarını kaybeden 14 yaşındaki Alperen ve 16 yaşındaki ağabeyi Sait Efe Çalışkan'a amcası ve yengesi sahip çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki 5 katlı binanın yıkılması sonucu Halil İbrahim Çalışkan (38) ile eşi Ayşegül (36), oğlu Veysel (1) ve annesi Perihan Çalışkan (74) hayatını kaybetti.

Aileden geriye ise deprem günü yatılı Kur'an kursunda bulunan Alperen ve Sait Efe Çalışkan kaldı.

Anne, babaları ve bir kardeşlerini kaybeden çocuklara amcaları Sait ve eşi Rabia Çalışkan sahip çıktı.

Hafızlık eğitimini tamamlayan iki kardeş, Arsuz ilçesi Arparedesi Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edilen köy tipi afet konutundaki yeni evlerinde amca ve yengeleriyle yaşamını sürdürüyor.

"Ömrümüz yettiğince yeğenlerime amcayım, babayım"

Amca 62 yaşındaki Sait Çalışkan, AA muhabirine, afette çok sayıda kayıp yaşadıklarını söyledi.

Acılarına ve kayıplarına rağmen geriye kalanlar için hayata tutunduklarını anlatan Çalışkan, kardeşinin emanetlerine de elinden geldiğince sahip çıktığını belirtti.

Çalışkan, kendi evinin hasar almadığını ve bir süre yeğenleriyle burada kaldıklarını dile getirdi.

Vefat eden kardeşi adına köy tipi afet konutu çıkınca hep birlikte buraya taşındıklarını ve yeğenleriyle yaşadıklarını belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Eşimle beraber onlara sahip çıkıyoruz. Bir anne ve baba olamayız ama onlara anne ve baba olmak için gayret ediyoruz. Biz yeğenlerimizin vasisi olduk. Acılarımız dinmez ama devletimiz her konuda yanımızda Allah razı olsun. Ömrümüz yettiğince yeğenlerime amcayım, babayım. Onlar da beni seviyorlar, ben de onları seviyorum. Ömrümüz yettiğince hep beraber yaşayacağız, biz bir aileyiz."

"Kendi çocuğumu nasıl bırakamazsam onları da bırakamam"

Rabia Çalışkan (56) da yeğenlerine anne şefkatiyle yaklaştığını dile getirdi.

Depremden önce 3 olan çocuk sayısının afetten sonra 5'e çıktığını belirten Çalışkan, "Onları kendi evlatlarımdan ayırt etmiyorum. Kendilerini idare edebilecek yaşa gelinceye kadar beraberiz. Kendi çocuğumu nasıl bırakamazsam onları da bırakamam. Çocuklar için buradayız. Bütün gayem çocukların düzgün bir hayatı ve güzel yaşamaları olması." diye konuştu.

"Bize devletimiz sahip çıktı"

Çalışkan, "Bize devletimiz sahip çıktı. Devletimizden, Recep Tayyip Erdoğan'dan bin kere Allah razı olsun. Bu kadar büyük bir yıkımı, bu kadar kısıtlı bir sürede hiçbir devlet ayağa kaldıramazdı. Yememiz, içmemiz, kıyafetimiz, suyumuz, her şeyimize varıncaya kadar dört dörtlüktü." dedi.

Kardeşlerden Alperen Çalışkan da amca ve yengesinin her konuda kendileriyle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Sait Efe Çalışkan ise kendilerine sahip çıkan amca ve yengesi ile evlerinin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Sait Efe, Güncel, Hatay, Son Dakika

