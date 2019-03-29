65 Ülkeden 100 Girişim Startup Turkey'de Buluşuyor

Bu sene 130.000 girişimcinin başvuru yaptığı Startup Turkey 2019'a Etohum Yatırımcı Kulübü'ndeki firmaların yanı sıra Silikon Vadisi'nden yatırımcılar da katılacak.

Türkiye'nin önde gelen hızlandırıcı programı ve erken aşama yatırımcısı Etohum, 11. Startup Turkey organizasyonunda dünyanın dört bir yanından girişimciyi İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. 130.000 başvurunun arasından katılmaya hak kazanan 65 ülkeden 100 girişimciyi, 26 - 29 Nisan tarihleri arasında Etohum Yatırımcı Kulübü'ndeki firmalarla ve Silikon Vadisi'ndeki yatırımcılarla buluşturarak önemli bir network imkanı sağlayacak.

Girişimcilik dünyasının en önemli isimleri İstanbul'da

Hatcher+'ın kurucusu John Sharp, Entrepreneur Dergisi'nin Editörü Amy Cosper, MENA Innovation Avukatı Yousef M. Hamidaddin, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) Yatırım Müdürü Özgür Altan, 212 Genel Müdürü Ali Karabey Ali Karabey, Legwork Venture Groupe Genel Müdürü Michael Finkbeiner, Startup Turkey İş Mentoru Doris Kaiserreiner, XX Felipe Millan, Faster Capital Mentoru Kei Hareyama, Guixer & Partners Yönetici Ortağı Victor Guixer Martin, Girişimci ve APAC Mashable Eski Strateji Başkanı Gwendolyn Regina ve Test My Pitch Kurucusu Bill Kenney gibi girişimcilik dünyasının önemli isimleri, Startup Turkey'e katılmaya hak kazanan girişimlerle deneyimlerini paylaşacak.

Startup Turkey'nin Kurucusu Burak Büyükdemir bu yılki etkinlikle ilgili şunları söyledi "Startup Turkey'e yapılan başvuru sayısı her yıl artmaya devam ediyor. Bu yıl dünyanın birçok ülkesinden 130.000 başvuru alarak ve Silikon Vadisi'ndeki yatırımcıları ülkemizde ağırlayarak Türkiye'yi dünyanın en önemli girişimcilik noktalarından biri haline getirmeye devam ediyoruz. Gerek etkinlik içeriği gerekse katılımcı profiliyle dünyanın en önemli girişimcilik etkinliklerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.