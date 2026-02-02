68. Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu

ABD müzik endüstrisinin en prestijli ödüllerinden olan Grammy Ödülleri'nin 68'incisi, ülkenin Los Angeles şehrinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

ABD müzik endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan ve ABD Kayıt Akademisi tarafından verilen Grammy Ödülleri'nin 68'incisi Los Angeles'taki "Crypto.com Arena" kapalı spor salonunda düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Komedyen Trevor Noah tarafından sunulan gecede, Justin Bieber, Lady Gaga, Bruno Mars ve Slash'in de aralarında bulunduğu dünyaca ünlü isimler sahne aldı. Toplam 95 dalda ödül verilen törende, Porto Rikolu sanatçı Bad Bunny, "Deb Tirar Ms Fotos" albümü ile "Yılın Albümü" ödülünü kazanarak, tamamen İspanyolca bir albümle bu kategoriyi kazanan ilk sanatçı oldu. Bad Bunny "Deb Tirar Ms Fotos" ile ayrıca "En İyi Msica Urbana Albümü" ödülünün de sahibi olurken, "En İyi Küresel Müzik Performansı" ödülünü de eve götürdü.

Gecede Billie Eilish'in seslendirdiği "Wildflower" yılın şarkısı seçilirken; Lola Young, "Messy" adlı şarkısıyla en iyi solo pop performans dalında ödüle layık görüldü. Lady Gaga ise "Mayhem" ile en iyi pop vokal albümü dalında, "Abracadabra" şarkısı ile de en iyi dans-pop kaydı dalında ödül kazandı. İngiliz yıldız Olivia Dean, en iyi yeni sanatçı seçildi.

Birçok müzik türünde en iyiler belirlendi

68'nci Grammy Ödülleri'nde Kendrick Lamar'ın "GNX" albümü en iyi rap müzik albümü seçilirken, en iyi rap şarkısı ödülünü "TV Off" ile Kendrick Lamar ve Lefty Gunplay aldı. Cynthia Erivo ve Ariana Grande de "Defying Gravity" adlı eserleri ile en iyi pop ikili/grup performansı kategorisinde ödüle layık görüldü. En iyi R&B albümünün Leon Thomas'a ait "Mutt"ın seçildiği gecede, Turnstile "Never Enough" ile en iyi Rock albümü kategorisinde ödülün sahibi oldu. En iyi dans/elektronik müzik albümü ödülünü ise "Eusexua" ile FKA twigs kazandı.

Dalai Lama da ödül aldı

Yungblud'ın "Changes" adlı şarkısı ile en iyi Rock performansı dalında ödül aldığı gecede, en iyi Metal performansı ödülü Turnstile'ın "Birds" adlı şarkısına verildi. En iyi R&B performansı ve en iyi R&B şarkısı ödülleri "Folded" ile Kehlani'nin olurken, The Cure'un "Songs of a Lost World" albümü en iyi alternatif müzik albümü seçildi. The Cure ayrıca "Alone" adlı eseri ile en iyi alternatif müzik performansı kategorisinde ödüle layık görüldü. En iyi müzik videosu kategorisinde Doechii "Anxiety" isimli eseriyle ödül alırken, yılın yapımcısı Cirkut, yılın şarkı sözü yazarı Amy Allen oldu. Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama ise en iyi sesli kitap kategorisinin kazananı olarak dikkat çekti.

Törende ICE tepki gördü

Gecede ödül konuşmalarında Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının göçmen politikalarına tepki gösterildi. En iyi yeni sanatçı seçilen Olivia Dean ödül konuşmasında, "Burada, bir göçmenin torunu olarak duruyorum. Evet, ben cesaretin bir ürünüyüm ve bence o insanlar kutlanmayı hak ediyor. Birbirimiz olmadan hiçbir şeyiz" dedi.

"En İyi Musica Urbana Albümü ödül konuşmasına "ICE OUT" (ICE DIŞARI) ifadeleriyle büyük alkış alan Bad Bunny, "Biz vahşi değiliz. Hayvan değiliz. Uzaylı değiliz. Biz insanız ve Amerikalıyız. Nefret, daha fazla nefretle güçlenir. Nefretten daha güçlü olan tek şey sevgidir, bu yüzden lütfen farklı olmamız gerekiyor. Eğer mücadele edeceksek, bunu sevgiyle yapmalıyız. Onlardan nefret etmiyoruz; halkımızı seviyoruz, ailemizi seviyoruz. Yapılması gereken yol bu. Tanrı'ya teşekkür etmeden önce şunu söyleyeceğim: ICE OUT. Lütfen bunu unutmayın" ifadelerini kullandı.

"Wildflower" ile yılın şarkısı ödülünü kazanan Billie Eilish ise Şu anda ne söyleyeceğimi ve ne yapacağımı bilmek gerçekten çok zor. ve bence mücadele etmeye, sesimizi yükseltmeye ve protesto etmeye devam etmemiz gerekiyor. Seslerimiz gerçekten önemli ve insanlar önemli" şeklinde konuştu. - LOS ANGELES