683 yıllık tarihi cami görenleri hayran bırakıyor

MALATYA - Malatya'nın Arapgir İlçesinde bulunan kubbesiz, dikdörtgen şeklinde kesme taşlardan yapılan 683 yıllık tarihi cami alışılmışın dışında mimarisiyle görenleri şaşırtıyor

Arapgir İlçe merkezinde bulunan kubbesiz, dikdörtgen ve kesme taşlardan inşa edilen 683 yıllık Mir-i Liva Ahmet Paşa Cami sıra dışı mimarisiyle dikkatleri çekiyor. 683 yıl önce yapıldığı bilinen cami o dönemde yaygın olarak inşa edilen ve bilinen kubbeli camilerin aksine kubbesiz dikdörtgen şeklindeki mimarisi görenleri şaşırtıyor.

2013'de başlatılan restorasyon çalışmaları 2016 yılında tamamlandı

Tarihi cami ile ilgili bilgiler aktaran Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçe merkezinde 21 tarihi cami bulunduğunu ifade ederek, "Arkamızda bulunan cami eski şehir vadisi ulu cami vakfiyesi, yeni cami vakfiyesi, diye geçen Mir-i Liva Ahmet Paşacamisi. Önceki kayıtlarda Müderris Mustafa Efendi camisi olarak geçiyor 683 yaşında bir camimiz. 2013 yılında başlayan restorasyon çalışmaları 2016 yılında tamamlandı" dedi

İlhanlılar ile birlikte cami sayısı arttı

İlçe merkezinde bulunan tarihi camilerin farklı dönemlerde inşa edildiği kaydeden Başkan Cömertoğlu, "Özellikle İlhanlılar devletinin bu merkezde kurulmasından sonra camilerin farklı mimaride birbirinin arkasına yapıldığını görüyoruz. Bin yaşına girmiş Ulu cami restorasyon bekliyor, 900 yaşını devirmiş yeni cami restorasyonu devam ediyor. 800 yaşındaki Cafer Paşa camimiz, 300 yaşında eski şehir vadisinde Gümrükçü Osman Paşa camimiz var. Bunların dışındaki camilerimizi de geleceğe hazırlama çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu