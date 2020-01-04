7 yıldır kapalı olan Akçakale Gümrük kapısı açıldı - Son Dakika

Türkiye sınırındaki Akçakale'ye sınır komşusu olan Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad kenti, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın eline geçti. Türkiye olası terör eylemlerinin önüne geçmek adına Akçakale'deki gümrük kapısını geçişe kapattı ve beton bloklarla güçlendirdi. Daha sonra Tel Abyad, terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçti ve gümrük kapısındaki beton bloklu güvenlik önlemi devam etti. Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad'ın terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Akçakale Gümrük Kapısı 7 yıl sonra yeniden faaliyete geçirildi. Her iki ülkenin kapılarının yeniden geçişlere açılmasıyla birlikte Tel Abyad'a yapılacak insani ve lojistik yardım buradan gitmeye başladı.

GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI, EKONOMİ CANLANDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın terör örgütlerinden temizlenmesiyle birlikte Türkiye'de ve çoğunluğu Şanlıurfa 'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Akçakale Gümrük Kapısında yapılan işlemlerinin ardından hasret kaldıkları ülkelerine dönmeye başladı. Her iki ülkenin gümrük kapılarının açılmasıyla birlikte ilçe ekonomisinin canlanacağını belirten Tel Abyad Gümrük sorumlusu Ebu Feyz, "Türkiye sayesinde yaşadığımız Tel Abyad artık güven altındadır. Bundan sonra bu ülkenin halkı olarak yaşadığımız şehrimize sahip çıkmaktır. Gümrük kapısının açılmasıyla birlikte ekonomik bir canlılık yaşanmaya başlandı. Türkiye'de kalan diğer Suriyelilerin de ülkelerine dönüp şehirlerine sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Gümrük kapılarının açılmaya başlanmasıyla birlikte insani yardımlar ve lojistik yardım malzemesi taşıyan TIR'lar da giriş- çıkış yapmaya başladı.

- Suriye