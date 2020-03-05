'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler - Son Dakika
Son Dakika Güncel '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler - Son Dakika

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler

6 saat önce

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel etkinlikler 7-9 Mart tarihleri arasında Bulvar Alışveriş Merkezi'nde (AVM) olacak.

'8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler, System.String[]

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü"ne özel etkinlikler 7-9 Mart tarihleri arasında Bulvar Alışveriş Merkezi'nde (AVM) olacak.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü resim sergisiyle anlamlandıran Bulvar AVM, Emekli-Sen Kadınlar Komisyonu'nun hazırladığı birbirinden farklı resimleri meydan alanında sergilenirken, kadına şiddete karşı mücadelede önemli bir yere sahip olan kadın barınma evleri kadınların el emeklerinden oluşan çalışmalar ve resimler ise kültür salonunda sergilenecek.


Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan komite Turkmsıc işbirliği ile "Kadın Deyince Aklıma" ve " Kadınları Seviyorum Çünkü" başlıkları ile oluşturulan tasarımlara her ziyaretçi kendi fikrini post-it ler ile yazarak Kadınlar Günü'ne interaktif olarak katılım sağlayacaklar.


Etkinliklerin söyleşi bölümünde ise Pera Sanat Akademi, 2006 yılında gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk kadın tırmanışını içeren "Everest Türkiye Tırmanışı"nın başarılı iki kadını Burçak Özoğlu ve Meltem Çolak'ı ağırlayacak. Başarılı ikili bu anlamlı günde ziyaretçilerle Everest belgesini izleyecek ve aynı zamanda da söyleşi gerçekleştirecekler.


Kadınlar Günü'ne özel olarak başlatılan ve 5 kişiye Pera Sanat Akademi'den 1 aylık ücretsiz pilates dersi kazanma fırsatı sunan keyifli sosyal medya yarışması ise oldukça ilgi görüyor. Sağlıklı yaşam ve spora teşviki açısından oldukça anlamlı olan yarışmaya katılmak için tek yapılması gereken; Bulvar AVM facebook ve instagram sayfalarını takip etmek ve Bulvar AVM alanı içerisinde bulunan Kadınlar Günü görsellerinden bir tanesinin fotoğrafını çekerek 'bulvarsamsun' etiketli bir hikaye paylaşmak.


AVM ziyaretçileri aynı zamanda Kadınlar Günü'ne özel olarak gerçekleştirilen birbirinden avantajlı kampanya ve indirimlerden de faydalanabilecek.


Program şöyle:


7 Mart Cumartesi 20.00 Everest Belgesi ve Everest Kadın Dağcıları Söyleşi – Kültür Salonu 2. Kat


8 Mart Pazar 12.00-16.00 DİSK Emekliler Sendikası Kadınlar Komisyonu – Meydan Alanı


8 Mart Pazar 10.00-17.00 OMU Turkmsıc Topluluğu Standları-Meydan Alanı


8-9 Mart Pazar 10.00-18.00 Sığınma Evi Kadınları Resim ve Elişleri Sergisi-Kültür Salonu 2. Kat - SAMSUN

Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
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