86 Yaşındaki Hasan Yalçınkaya Kayıp - Son Dakika
86 Yaşındaki Hasan Yalçınkaya Kayıp

05.02.2026 13:19
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya'dan 14 gündür haber alınamıyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 86 yaşındaki Hasan Yalçınkaya'dan 14 gündür haber alınamıyor.

Yalçınkaya'nın yakınlarının Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulunmasının ardından polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Yeğeni Necati Yalçınkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan işçi emeklisi amcası Hasan Yalçınkaya'nın, 23 Ocak'ta sabah saatlerinde dışarı çıktığını ve bir daha dönmediğini anlattı.

Amcasının herhangi bir rahatsızlığı olmadığını, 35 yıldır yalnız yaşadığını aktaran Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Yemeğini kendi yapıyor, ekmeğini kendi alıyor, çarşıya kendi gidiyor, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Biz amcamıza zaman zaman gider, sohbet eder, bir isteği olup olmadığını sorardık. 26 Ocak günü ziyaret için evine gittik ancak yoktu. Komşularına sorduğumuzda 1-2 gündür görmediklerini söylediler. Çarşı ve kahvehanedeki tanıdıklara sorduk onlar da gelmediğini söylediler. Hemen ilgili yerlere müracaat yaparak kayıp ilanı verdik ama hala bir sonuç çıkmadı. Artık amcamızın sağlığından ve hayatından endişe duymaya başladık."

Amcasını, ailesi, arkadaşları ve mahalle sakinleriyle ilçenin her yerinde, özellikle eski bina ve yeni inşaatlarda aradıklarını, fakat bulamadıklarını belirten Yalçınkaya, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. Artık gelecek her türlü habere razıyız. Ne olursa olsun bulunmasını istiyoruz." dedi.

Öte yandan Hasan Yalçınkaya'nın 23 Ocak sabah saat 06.35'te evinden 20 metre uzaklıktaki Şehit Er Mustafa Girgin Caddesi'nde yürüdüğü anlara ait görüntü, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

