9 İlde Operasyon: 89 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

9 İlde Operasyon: 89 Şüpheli Yakalandı

21.01.2026 08:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde 9 ayrı suç örgütüne yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarla 89 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 9 ilde 9 ayrı suç örgütüne yönelik son 2 haftada operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar ile 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 65'i tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

DOLANDIRICILIK, BAHİS, UYUŞTURUCU...

İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Giresun'da sosyal medya hesapları üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları, Tokat'ta internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Adana ve Diyarbakır'da silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya, Manisa, Sivas ve Iğdır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Ankara'da ise tefecilik yaptıkları tespit edildi.

TAŞINMAZ VE HESAPLARA EL KONULDU

Ayrıca şüphelilerin 2017-2025 yılları arasında hesaplarında 7 milyar 29 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; 7 adet ev, 5 adet arsa, 508 adet banka, 6 adet kripto cüzdan hesabına ve 50 milyon TL paraya el konuldu.
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, İçişleri Bakanı, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 9 İlde Operasyon: 89 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu Yanardağ uçuşu için havalanan helikopter kayboldu
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası
Baba-Oğul Altınordu’da Buluştu Baba-Oğul Altınordu'da Buluştu
Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek Luis Godinho yönetecek
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı Barrack’ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

10:50
Real Madrid’in yeni hocası 6-1’lik maç sonrası Arda’yı yanına çağırdı
Real Madrid'in yeni hocası 6-1'lik maç sonrası Arda'yı yanına çağırdı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
10:34
Canice katledilen Atlas’ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
Canice katledilen Atlas'ın hastaneye getirildiği anlar ortaya çıktı
10:01
İran’dan sert uyarı: Hamaney’e saldırı olursa cihat ilan ederiz
İran'dan sert uyarı: Hamaney'e saldırı olursa cihat ilan ederiz
09:50
Galatasaray’ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü
09:33
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 11:09:12. #7.11#
SON DAKİKA: 9 İlde Operasyon: 89 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.