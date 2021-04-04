90 yaşında kansere yakalandı robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika

90 yaşında kansere yakalandı robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu

04.04.2021 11:36

? Emekli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 90 yaşındaki Fatma Müfide Arpınar, 1,5 ay önce ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

? Emekli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 90 yaşındaki Fatma Müfide Arpınar, 1,5 ay önce ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Muayene ve tetkiklerde Arpınar'ın rektum kanseri olduğu ortaya çıktı. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar'ın robotik cerrahi yöntemi ile tedavi ettiği yaşlı kadın, sağlığına kavuştu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki eski Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Fatma Müfide Arpınar, 1,5 ay önce ishal şikayeti ile doktora gitti. Ancak Bandırma'daki hastanelerde yapılan muayene ve tetkiklerde bir sonuç çıkmadı. Kullandığı ilaçların fayda etmemesi ve geçen zaman ile birlikte durumun ciddi olabileceğini düşünen Arpınar, yeğeni Oytun İlter ile birlikte İstanbul'a geldi. Arpınar, bir tanıdığının tavsiyesi üzerine yıllar önce birlikte görev yaptığı Medicana Ataşehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar ile görüşüp muayene oldu. Prof. Dr. Fatih Ağalar, yaşlı kadını muayene edince rektumda tümör olduğunu farketti. Yapılan tetkiklerde Arpınar'ın rektum kanseri olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın, 1 hafta sonra robotik cerrahi yöntemi ile ameliyat edildi.

YILLAR SONRA HASTA-DOKTOR KARŞILAŞMASI

Arpınar ile yıllar sonra, muayenede yeniden karşılaştıklarını dile getiren Prof. Dr. Fatih Ağalar, 'Bu hastanın bir hikayesi var. Kendisi bir kadın doğum doktoru. Zamanının meşhur ve önemli bir doktoru. İyi biliyorum çünkü ben Bandırma'da bir hastanede neredeyse 40 sene önce ameliyat yaparken oradaki tek kadın doğumcu kendisiydi. Sonra üzerinden çok zaman geçince birbirimizi hatırlamadık' dedi.

'YAŞI NEDENİYLE TEDBİRLİ İLERLEDİK'

Arpınar'ı muayene ettiğinde tümörden şüphelendiğini ancak yaşı gereği tedbirli ilerlediklerini aktaran Prof. Dr. Ağalar, 'Hasta, makatta ağrı, büyük abdest yapamama ve hemoroid şikayeti ile geldi bana. Ankara'dan bir cerrah arkadaşım yönlendirdi. Muayene ettiğimde hemen anüsün giriminde büyükçe bir kitle vardı. Bende de bir şüphe oluştu. Kendisine söylediğimde ise doktor olduğu için çok makul karşıladı. Biyopsi ve evrelemesini yaptık. Hasta 90 yaşında ve yaşı nedeniyle tedbirli ilerlemek istedik. Gerekli tetkikleri yaptıktan sonra 1 hafta kadar izin verdik birbirimize. O sırada ikinci görüşlerini aldı, başka doktorlara gitti. Sonunda ise ben onu robotik cerrahi yöntem ile tedavi ettim. Ameliyatının üzerinden 3 gün geçti. 90 yaşında bir insana göre birçok rutin işini yapabiliyor. Herhangi bir problem de gelişmedi. Ameliyat süresi biraz uzun olduğu için bir günü yoğun bakımda geçti' diye konuştu.

ÖZELLİKLE YAŞLI HASTALARDA ROBOTİK CERRAHİ UYGULANMALI

Yaşlılıkta bu tür hastalıkların çok fazla görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Ağalar, 'Yaşlanma, değiştiremeyeceğimiz bir şey olsa da bir risk faktörü. Yaşlılıkta prostat tümöründen tutun da meme tümörüne kadar her türde tümörü fazla görüyoruz. Ancak gelişen teknoloji, uzayan yaş ile birlikte görülen bu tümörlerin sağaltımında bize önemli bir rol sağladı. Örneğin bu hastamızda kesisiz bir ameliyat oldu. Biraz küçük delikler var. Küçük kesiyle ameliyat demek, daha az ağrı demek. Daha az ağrı demek, ameliyat sonu dönemde daha az narkotik kullanmak demek. Daha az narkotik ise, bağırsak fonksiyonlarının daha hızlı devreye girmesi ve hastanın günlük işlerini daha çabuk yapabilmesi, yemeğini yiyebilmesi demek. Dolayısıyla, özellikle yaşlı hastalar için da vinci yönteminin kullanılması gerekir' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Fatih Ağalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Söylemek istediğim şu, Türkiye'de birçok hastanede bu yöntemler kullanılıyor. Hastalarımız hiç endişe etmesin. Kovid salgınının olduğu bir dönemdeyiz. Mümkünse tedavilerini geciktirmesinler. En yakın sağlık kurumlarına başvursunlar ve tedavilerini olsunlar.

REKTUM KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Oytun İlter, 'Teyzemin şikayetleri, ishal ile başladı. Bunun için bazı ilaçlar aldı. Daha sonra ise birkaç hastaneye gittik. Tetkikleri yapıldı. Oradaki tetkiklerde bir şey çıkmamıştı. Daha sonra ilerleyen bir şeyler olduğu anlaşılmaya başladı. Bandırma'daydı teyzem, İstanbul'a getirelim dedik. Ağabeyimin yakın bir arkadaşı doktorumuz Fatih Bey'i tanıyordu. Öneri üzerine Fatih Bey'e geldik ve burada kontrolü yapıldığında kanser endişesi içerisinde olduk. O yüzden gerekli MR testlerini gerçekleştirdik. Bunun ardından durum biraz daha netleşti ve rektum kanseri olduğunu öğrendik. Doktorumuz bize ameliyat sürecinden bahsetti. Tabii bu yaştaki ameliyatlar riski ameliyatlar. Ancak detaylıca görüştükten sonra anlaştık. Salı günü ameliyat oldu. Bugün de ameliyatın ardından 4'üncü günü' diye konuştu.

90 yaşında kansere yakalandı robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu
90 yaşında kansere yakalandı robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu
90 yaşında kansere yakalandı robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu
90 yaşında kansere yakalandı robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu

Kadın Hastalıkları, Emekli, Fatih, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 90 yaşında kansere yakalandı robotik cerrahiyle sağlığına kavuştu - Son Dakika


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