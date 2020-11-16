A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Sevgi Çınar üzüntüsü
16.11.2020 19:46
Sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Sevgi Çınar, Estonya ve Rusya maçlarında görev yapamayacak - A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarında 27 Kasım Cuma günü Tallinn'de Estonya, 1 Aralık Salı günü Antalya'da Rusya ile oynayacağı maçların kadrosuna...
Sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Sevgi Çınar, Estonya ve Rusya maçlarında görev yapamayacak
- A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarında 27 Kasım Cuma günü Tallinn'de Estonya, 1 Aralık Salı günü Antalya'da Rusya ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edilen Sevgi Çınar, sakatlığı gerekçesiyle aday kadrodan çıkartıldı.
26 yaşındaki kanat oyuncusu sol dizinde yaşadığı menisküs yırtığı sebebiyle Estonya ve Rusya ile oynanacak karşılaşmalarda forma giyemeyecek. A Milli Takım ve Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın önemli isimleri arasında yer alan Sevgi Çınar'ın tedavisine İstanbul'da devam ediliyor.
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