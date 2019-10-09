Son Dakika Haberleri: A milli takım'da neşeli antrenman
Son Dakika Spor A milli takım'da neşeli antrenman

A milli takım'da neşeli antrenman

1 saat önce

A Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk maçının hazırlıkları sürüyor.

A milli takım'da neşeli antrenman, System.String[]

A Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk maçının hazırlıkları sürüyor.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u konuk edecek A Milliler, maçın hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Pas ve orta çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Öte yandan dün gerçekleştirilen antrenmanda takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, bugün takımla yaplıan çalışmalarda yer aldı. Antrenman sırasında oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

A Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar


A Milli Futbol Takımı, Hasan Doğan, Arnavutluk, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu
Emre Belözoğlu takımla birlikte çalıştı Cumhurbaşkanlığı Kupası, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun! Kayserispor'un yeni hocası Samet Aybaba oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 22:10:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: A milli takım'da neşeli antrenman
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]