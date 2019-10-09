A milli takım'da neşeli antrenman

A Milli Futbol Takımı'nda Arnavutluk maçının hazırlıkları sürüyor.

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'u konuk edecek A Milliler, maçın hazırlıklarına Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma ve koşu hareketleriyle başladı. Pas ve orta çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Arnavutluk maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Öte yandan dün gerçekleştirilen antrenmanda takımdan ayrı çalışan Emre Belözoğlu, bugün takımla yaplıan çalışmalarda yer aldı. Antrenman sırasında oyuncuların neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

A Milliler, yarın yapacağı antrenmanla Arnavutluk maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

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