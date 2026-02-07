A Milli Tenis Takımı Dünya Grubu 1'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

A Milli Tenis Takımı Dünya Grubu 1'e Yükseldi

07.02.2026 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'yı 3-1 yenerek Davis Cup Dünya Grubu 1'e yükseldi.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarında Slovenya'yı 3-1 mağlup ederek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Velenje kentindeki Bela dvorana Velenje Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda, milliler Slovenya karşısında ilk günü Mert Alkaya ve Yankı Erel'in galibiyetleri ile 2-0 önde bitirmişti.

Serinin üçüncü maçında Ergi Kırkın-Yankı Erel ikilisi Filip Jeff Planinsek/ Ziga Sesko çiftini 7-6, 6-3 yendi ve rakibi karşısında 3-0 öne geçen Türkiye, Dünya Grubu 1'e yükselme başarısı gösterdi.

Serinin dördüncü maçında ise 16 yaşındaki Kaan Işık Koşaner, Filip Jeff Planinsek'e 6-7, 6-1, 10-4 yenildi

A Milli Erkek Tenis Takımı, eylül ayında Davis Cup Dünya Grubu 1'de mücadele edecek.

Kaynak: AA

Slovenya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Tenis Takımı Dünya Grubu 1'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi
Maliyeti açıklandı Agbadou resmen Beşiktaş’ta Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

19:01
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi
18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
TÜVTÜRK’te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 19:16:05. #7.11#
SON DAKİKA: A Milli Tenis Takımı Dünya Grubu 1'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.