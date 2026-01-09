A101'de İbrahim Ersoy Dönemi - Son Dakika
A101'de İbrahim Ersoy Dönemi

09.01.2026 10:51
İbrahim Ersoy, A101'in CFO'su ve İcra Kurulu Üyesi olarak atandı. Deneyimiyle büyümeye katkı sağlayacak.

A101'in yaptığı yeni atamalar doğrultusunda önemli bir transfer daha gerçekleşti. İbrahim Ersoy yeni dönemde CFO |İcra Kurulu Üyesi olarak görev alacak.

Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden biri olan A101'de üst düzey bir atama daha gerçekleştirildi. Çok uluslu şirketlerde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan İbrahim Ersoy, A101'in Chief Financial Officer (CFO) | İcra Kurulu Üyesi olarak görevine başladı.

Yapılan açıklamaya göre, kariyerine 2003 yılında FedEx Türkiye'de Finans Müdürü olarak başlayan Ersoy; daha sonra Vodafone Türkiye'de üst düzey görevlerde bulundu. Bu dönemde şirketin yatırım kararları, stratejik iş geliştirme projeleri ve finansal sürdürülebilirlik alanlarında kritik katkılar sağladı. 2024 yılından itibaren ise Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Şirketteki yeni görevinde geniş bir fonksiyonel yelpazeden sorumlu olacak olan Ersoy; finans, mali işler, insan kaynakları, hukuk, iç denetim ve sürdürülebilirlik birimlerinin yönetimine liderlik edecek. Ersoy'un liderliğinde, A101'in operasyonel süreçlerinde yüksek verimlilik ve sürdürülebilir değer oluşturma odağı ön planda olacak.

Şirket, güçlü liderlik yapısı ve kurumsal yönetim anlayışıyla büyümesini sağlam temeller üzerinde sürdürmeyi hedefliyor. Finansal sürdürülebilirlik, operasyonel altyapısı ve müşteri deneyimini merkezine alan şirket, yönetim kadrosunu alanında deneyimli liderlerle güçlendirerek uzun vadeli büyüme vizyonunu hayata geçirmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

