Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'ın soruları cevaplaması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)

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Anadolu Ajansı, Serdar Karagöz, Yusuf Özhan, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Yanık: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor' - Son Dakika

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