Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor"

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün açılış konuşması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın soruları cevaplaması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor."
Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez"
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