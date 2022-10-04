Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor"

04.10.2022 10:37

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün açılış konuşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın soruları cevaplaması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün açılış konuşması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın soruları cevaplaması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (1)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor."

Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklaması) Bir seçim hamlesi ama bu, CHP'nin başörtüsü özgürlüğüyle alakalı yakın geçmişte AYM'ye iptal için gittiğini unutturmaya yetmez"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk olacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, AA Editör Masası'na konuk olacak
Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Serdar Karagöz, Yusuf Özhan, Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: '(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "(Kılıçdaroğlu'nun açıklaması) CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini temize çekmek istiyor" - Son Dakika
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