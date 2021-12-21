AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Son Dakika

AA'nın "Yılın Fotoğrafları"
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ın oylamaya katılması AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları 'aşı'yorlar", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "İdlibli gencin yürüme hayali", sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini seçti.
Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Karabacak, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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