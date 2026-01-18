AB Büyükelçileri Brüksel'de Toplanıyor - Son Dakika
Dünya

AB Büyükelçileri Brüksel'de Toplanıyor

18.01.2026 13:29
Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife kararı sonrası AB büyükelçileri olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

AVRUPA Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının ardından Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararının ardından bugün bir araya geleceği bildirildi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleşecek olağanüstü toplantıda, durum değerlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Politika, Brüksel, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

