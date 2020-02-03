AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu - Son Dakika
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AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu

22 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ankara'daki Büyükelçileri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

AB büyükelçileri Davutoğlu ile buluştu, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ankara'daki Büyükelçileri, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

AB Türkiye Delegasyonu'nun verdigi bilgiye göre, AB Delegasyonluğunda bir çalışma yemeği verildi.

Çalışma yemeğinde, Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile AB büyükelçileri, konuk konuşmacı olarak Davutoğlu'nu ağırladı.

Davutoğlu dış ve iç politikanın yanı sıra AB-Türkiye ilişkileri konusundaki görüşlerini büyükelçilerle paylaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:02 Kaynak: AA
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