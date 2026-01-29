AB'den DMO'ya Terör Tanımı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avrupa Birliği'nin (AB) İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine almasını "önemli ve tarihi bir karar" şeklinde niteleyerek memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "DMO'nun bölgede istikrarı baltalayan bir numaralı aktör olduğunu" iddia etti.

AB dışişleri bakanlarının aldığı kararı "önemli ve tarihi" şeklinde niteleyerek memnuniyetle karşıladıklarını belirten Saar, İsrail'in yıllardır, özellikle de son haftalarda AB'nin bu kararı alması için yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

İsrail Dışişleri Bakanı, DMO'nun terör örgütü olarak tanınmasının Avrupa'daki faaliyetlerini engelleyeceğine ve bunları suç kapsamına alacağına işaret etti.

Bu kararın DMO'ya ve Tahran yönetimine büyük darbe indireceğini ve rejim muhaliflerine bir mesaj olacağını savunan Saar, Tahran yönetiminin meşruiyetinin de güçlü bir darbe aldığını ileri sürdü.

AB, DMO'yu terör listesine aldı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, AB dışişleri bakanlarının, DMO'yu terör listesine aldığını duyurmuştu

AB dışişleri bakanlarının DMO'yu terör örgütü olarak tanımladığını bildiren Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı, Avrupa'da görev yapan büyükelçilerine talimat vermişti

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, daha önce AB'yi DMO'yu terör örgütü olarak tanımadığı için eleştirmiş Avrupa ülkelerine bu konuda adım atılması için çağrı yapmıştı.

DMO'nun AB tarafından "terör örgütü" ilan edilmesi yönünde İsrail'in talebini muhataplarına ilettiğini aktaran Saar, Avrupa'da görev yapan İsrail büyükelçilerine, bu kararın alınması için bulundukları ülkelerde çalışmaları yoğunlaştırma talimatı vermişti.