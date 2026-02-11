AB'den İsrail'e Tepki - Son Dakika
Dünya

AB'den İsrail'e Tepki

11.02.2026 12:44
AB, İsrail'in Batı Şeria'daki arazi tescil kararını uluslararası hukuka aykırı buldu.

(ANKARA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail Güvenlik Kabinesi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da arazi tescili ve mülk edinimi prosedürlerini değiştirme kararını eleştirerek, bu adımların "uluslararası hukuka aykırı olduğunu" duyurdu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Demokrasi ve Demografiden Sorumlu Komisyon Üyesi Dubravka Šuica ve Eşitlik ile Kriz Yönetiminden Sorumlu Komisyon Üyesi Hadja Lahbib ortak yazılı açıklama yayımladı.

Üst düzey yetkililer, İsrail'in onayladığı yeni adımların bölgedeki istikrar çabalarını baltalama riski taşıdığını belirterek, "İsrail güvenlik kabinesi tarafından Batı Şeria için onaylanan yeni adımlar, ters etki yaratmakta ve uluslararası hukukla bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu kararların El Halil Protokolü'nün uygulanmasını etkilediği ve dini alanlardaki hassas statükoyu tehlikeye attığı vurgulandı.

"Tek taraflı adımlardan kaçınılmalı"

AB yetkilileri, İsrail'in Haziran 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu topraklardaki egemenliğini tanımama yönündeki uzun süreli pozisyonunu koruduğunu yineledi.

Ayrıca yetkililer, "iki devletli çözüm temelinde kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa olan bağlılıklarını" aktardı ve şunları kaydetti:

"İlgili BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca, İsrail Devleti ile yan yana barış, güvenlik ve karşılıklı tanıma içinde yaşayan bağımsız, demokratik, bitişik, egemen ve yaşayabilir bir Filistin Devleti temelinde kalıcı ve sürdürülebilir barışa olan sarsılmaz bağlılığımızı yineliyoruz. Bu, özellikle bölgede barış ve istikrarı ilerletmek için koordineli uluslararası çabaların sürdüğü bir dönemde önemlidir."

Kaynak: ANKA

Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Dünya, Son Dakika

