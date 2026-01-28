AB'den Savunma Yatırımlarına Çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den Savunma Yatırımlarına Çağrı

28.01.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Andrius Kubilius, AB ülkelerini savunma projelerine daha fazla yatırım yapmaya davet etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunmadan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, üye ülkelere amiral gemisi savunma projeleri için daha fazla yatırım yapmaya ve Akdeniz ve Arktik gibi bölgelerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.

Avrupa Savunma Ajansının yıllık konferansında konuşan Kubilius, Avrupa'nın savunma alanında karşı karşıya olduğu güvenlik krizlerinin birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Kubilius, Avrupa'nın daha önce finansal kriz, göç krizi, Brexit, Kovid-19 ve savaş gibi büyük krizlerden geçtiğini hatırlatarak, bu süreçlerin Avrupa'yı zayıflatmadığını, aksine güçlendirdiğini söyledi.

Avrupa'nın savunma alanında "uyuyan bir dev" olduğunu kaydeden Kubilius, üye ülkeler, AB kurumları ve savunma sanayisinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Kubilius, dünyanın güçlünün sözünün geçtiği bir döneme girdiğini belirterek, Avrupa'nın bu duruma verdiği yanıtın "Avrupa bağımsızlığı, Avrupa özerkliği ve savunmada daha fazla Avrupa sorumluluğu" olduğunu dile getirdi.

ABD'nin stratejik önceliklerinin Asya-Pasifik ve Batı yarım küre olduğunu hatırlatan Kubilius, Avrupalıların Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Savunmada bağımsızlığın "yalnız olmak" anlamına gelmediğine işaret eden Kubilius, bunun "NATO içinde bir Avrupa sütunu inşa etmek" ve AB, NATO ve Ukrayna ile hareket etmek anlamına geldiğini söyledi.

Kubilius, savunma yatırımlarında "büyük bir patlama" yaşandığını, savunma için önerilen 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) kredileri kapsamında ulusal yatırım planlarının çoğunun onaylandığını aktardı.

Bu kapsamda 2 Şubat'ta Güvenlik Tedarik Kurulunun ilk toplantısını yapacağını belirten Kubilius, savunma tedarik zincirlerinin izleneceğini ve olası krizlerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlattı.

Kubilius, son 10 yılda Avrupa'nın savunmaya 3,1 trilyon avro harcadığını ancak bunun Rusya'yı caydırmaya yetmediğini, harcamanın otomatik olarak yeterli kapasite anlamına gelmediğini dile getirdi.

Savunma harcamalarının yalnızca ulusal düzeyde yapılmasının parçalanmayı artıracağı uyarısında bulunan Kubilius, bu durumun Avrupa'nın üçüncü ülkelere bağımlılığını da artıracağını ifade etti.

Kubilius, stratejik hava taşımacılığı, havadan havaya yakıt ikmali, füze savunması, uzay gözetleme ve komuta-kontrol gibi alanlarda Avrupa'nın ortak projelere ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, bu kapsamda, üye devletlerin öncülük edeceği projelere AB'nin mali ve idari destek sağlayacağını belirterek, şunları söyledi:

"'Füze turuna' çıkacağım. Sanayiye şu soruları soracağım. Kaç füze üretebilirsiniz? Tedarik zincirlerindeki darboğazlar nelerdir? Bu füze haritasını savunma çabalarını artırmak için kullanacağım."

Kubilius, "Üye ülkeleri dronlar, uzay ve füze savunması konularında önerdiğimiz diğer amiral gemisi savunma projelerine öncülük etmeye, örneğin Akdeniz veya Arktik bölgelerini savunmak için kendi projelerini başlatmaya davet ediyorum." dedi.

Avrupa savunmasında başarının "neyin olmadığıyla" ölçüldüğünü dile getiren Kubilius, "Başarı, (Vladimir) Putin'in bizi test etmemesi, Rusya'nın bize saldırmamasıdır." ifadesini kullandı.

Kubilius, parçalanma ve birlik eksikliğinin Avrupa savunmasının en büyük zayıflığı olduğunu ve ortak savunmanın, ortak pazar gibi Avrupa'nın temel gücü haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Savunma Yatırımlarına Çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:22
İddianame kabul edildi: İşte ’Cehennem Necati’ için istenen ceza
İddianame kabul edildi: İşte 'Cehennem Necati' için istenen ceza
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:05:38. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den Savunma Yatırımlarına Çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.