AB'den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB'den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek - Son Dakika Ekonomi

AB'den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek

6 saat önce

Zorlu Enerji, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında, kendi mühendislerince geliştirilen altı ayrı projesiyle yaklaşık 3 milyon 500 bin euro fon almaya hak kazandı.

AB'den Zorlu Enerji projelerine 3.5 milyon euro destek, System.String[]

Zorlu Enerji, Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 Programı kapsamında, kendi mühendislerince geliştirilen altı ayrı projesiyle yaklaşık 3 milyon 500 bin euro fon almaya hak kazandı.

Zorlu Enerji'den yapılan açıklamaya göre şirket, AB'den aldığı desteklerin üç tanesini jeotermal enerji alanında geliştirdiği projelerle elde etti. Bu projelerden ilki, doğal mineral kaynakların sürdürülebilir yönetimini hedefleyen GECO oldu.

Acıklamaya göre, Türkiye'den yalnızca Zorlu Enerji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yer aldığı ve Fransa, İngiltere, İtalya, İzlanda, Almanya gibi ülkelerden toplam 18 kurum tarafından yürütülen proje, jeotermal sahalarda sürdürülebilirliğin sağlanması için karbondioksitin ve benzeri gazların bertaraf edilerek emisyonların sıfıra indirilmesi alanında uluslararası saha uygulamalarının yapılmasını amaçlıyor.

Enerji depolama çalışmalarını içeren, Kızıldere 1 Jeotermal Santrali'nin demo sahası olarak belirlendiği "GeoSmart Projesi" ise AB tarafından desteklenen bir başka proje olurken; bu projeyle, şebekede meydana gelebilecek anlık kesintiler ve yüksek elektrik ihtiyacı halinde elektrik üretiminin devam edebilmesi için gerekli enerjinin depolanması ve elektrik ve ısı üretmek amacıyla şebekeye elektrik gönderiminin kesintiye uğramadan verimliliğini sürdürmesi hedefleniyor.

Daha önce sadece petrol sektöründe uygulanan yöntemin jeotermale uyarlandığı GeoPro, AB'den destek alan üçüncü proje oldu.Sektörel anlamda bir ilk olan projede planlanan yöntem sayesinde jeotermal akışkanın özellikleri rezervuardan başlayarak işletme aşamasına kadar yazılım ve modellerle anlık olarak takip edilecek, bu sayede klasik sayılabilecek ve zaman alan laboratuvar uygulamalarının bir kısmı teknolojiye entegre edilerek zaman tasarrufu ve verimlilik artışı sağlanacak.

Esneklik ve perakende pazar seçenekleri için dağıtım şebekesi konulu Flexigrid projesi de Akıllı teknolojileri kullanarak şebeke koşulları hakkında bilgiler verecek, şeffaf bir veri yönetimi platformu sağlamayı amaçlarken, çoklu enerji sistemlerinin planlaması için teknolojik gelişimi araştıran PlaMES projesi, geliştirilecek entegre planlama ile iletim ve dağıtım seviyesinde karbon hedefleri ve yenilenebilir enerji gereksinimlerini karşılayacak optimize edilmiş yol haritası belirleyebilmeyi hedefliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, uluslararası ölçekte, içerisinde Avrupa'nın farklı ülkelerinden, alanında uzman şirketlerin, eğitim kurumlarının ve saygın firmaların yer aldığı projelerde genç mühendislerinin geliştirdiği projelerle yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi. "Enerji sektöründe global anlamda referans alınan bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz. AB tarafından verilen bu destekler de doğru yolda olduğumuzun göstergesi" diye konuşan Ak;  sadece jeotermal enerji alanında değil; elektrik dağıtım alanında da AB'nin desteğini aldıklarını belirtti. (Fotoğraflı)


Avrupa Birliği, Zorlu Grubu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:23 Kaynak: DHA
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