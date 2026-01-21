AB, Gazze Barış Kurulu\'nu Zirve\'de Görüşecek

Avrupa Birliği (AB), Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılımının yarın düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacağını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Von der Leyen'in Barış Kurulu için İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek imza törenine katılmayacağını ve Fransa'nın Strazburg kentinden doğrudan Belçika'nın başkenti Brüksel'e geleceğini söyleyen Gill, AB'nin ABD'nin davetini memnuniyetle karşıladığını yineledi.

Gill, Gazze'de barış sürecine AB'nin nasıl katkı sağlayacağı konusunda ortaklarla görüşmeye de devam ettiklerini belirterek, "Halihazırda Başkan, yarın düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'ne odaklanmış durumda. Barış Kuruluna katılım konusu da yarın gündeme gelecek." ifadesini kullandı.