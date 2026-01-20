AB, Grönland'ın Egemenliğini Koruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

AB, Grönland'ın Egemenliğini Koruyor

AB, Grönland\'ın Egemenliğini Koruyor
20.01.2026 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, Grönland'ın egemenliğinin tartışılamaz olduğunu ve AB'nin destek vereceğini belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Grönland'ı satın almak istemesine ilişkin, "Grönland halkına aittir. Egemenlik ticarete konu olamaz" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, ABD'nin Grönland'a yönelik açıklamaları ve gümrük vergisi tehditleri üzerine düzenlenen oturumda konuştu. Kallas, AB'nin Grönland ve Danimarka'nın toprak bütünlüğünü savunma konusunda tam destek verdiğini vurguladı.

Konuşmasında egemenliğin bir pazarlık kozu olamayacağının altını çizen Kallas, "Grönland halkına aittir. Hiçbir tehdit veya gümrük vergisi bunu değiştiremez. Egemenlik ticarete konu olamaz" ifadelerini kullandı.

Hiçbir ülkenin başka bir ülkenin toprağına el koyma hakkı olmadığını belirten Kallas, "Ne Ukrayna'da, ne Grönland'da, ne de dünyanın başka bir yerinde" diyerek, AB'nin uluslararası hukuka bağlılığını yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerine de değinen Kallas, dış baskıların ters tepeceğini belirtti. Kallas, "Bu adımlar sadece hem Avrupa'yı hem de ABD'yi daha yoksul hale getirme ve ortak refahımızı baltalama riski taşır. Kavga çıkarmak gibi bir niyetimiz yok ama duruşumuzu koruyacağız. Avrupa'nın çıkarlarını korumak için elinde bir dizi araç var" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta bazı Avrupa ülkelerinin Grönland'a keşif amaçlı askeri personel gönderdiğini hatırlatan Kallas, "Bu varlık, bölgenin güvenli, öngörülebilir ve istikrarlı kalmasını amaçlamaktadır; kimseye tehdit oluşturmamaktadır. Çünkü Grönland'ın savunması ve korunması, Avrupa ve tüm NATO ittifakı için ortak bir endişe konusudur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Grönland, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB, Grönland'ın Egemenliğini Koruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti Konut fiyatları aralıkta yeniden reel düşüşe geçti
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL'ye el konuldu
Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı Uçuruma yuvarlanırken tek bir kelime haykırdı
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor Tam 6 saatte hazırlanıyor, tadına bir kere bakan vazgeçemiyor
Konya’da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı Konya'da şaşırtan boşanma davası: Eşten habersiz doğum kontrolü hafif kusur sayıldı
Aston Villa, Abraham için İstanbul’a geldi Aston Villa, Abraham için İstanbul'a geldi

19:00
Haluk Yürekli, Galatasaray’ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
Haluk Yürekli, Galatasaray'ın 10 numaraya transfer etmek istediği ismi açıkladı: Teklif yapıldı
18:53
ABD, Suriye’de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi
18:39
Suriye ile YPG, Haseke’de anlaşmaya vardı
Suriye ile YPG, Haseke'de anlaşmaya vardı
18:09
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Tunç: Bayrağımıza yönelik alçak girişimle ilgili savcılık soruşturma başlattı
17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:19
Netanyahu, Türkiye’nin ismini duyar duymaz Rubio’yu aramış
Netanyahu, Türkiye'nin ismini duyar duymaz Rubio'yu aramış
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 19:24:14. #7.11#
SON DAKİKA: AB, Grönland'ın Egemenliğini Koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.