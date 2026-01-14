AB Komisyonu'na Gensoru Önergesi

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) üçüncü büyük siyasi grup olan aşırı sağcı Avrupa'nın Vatanseverleri (Patriots for Europe), Mercosur ülkeleriyle yapılan ticaret anlaşması nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonu hakkında gensoru önergesi verdi.

Grup tarafından yapılan açıklamada, AB Komisyonunun hem AP'yi hem de ulusal parlamentoları "baypas ettiği" ve milyonlarca Avrupalı çiftçinin endişelerini dikkate almadığı belirtildi.

Anlaşmanın Avrupa'nın gıda güvenliğini ve egemenliğini tehdit ettiği savunulan açıklamada, AB'nin çevre, sağlık ve hayvan refahı standartlarını karşılamayan ürünlerin ithalatına izin verilmesinin yerli çiftçileri haksız rekabete maruz bırakacağı ifade edildi.

Açıklamada, komisyon tarafından önerilen "koruyucu maddelerin" gerçek bir güvence sağlamadığı ve standartlarda karşılıklılığı garanti etmediği vurgulanarak, AB Komisyonu'nun anlaşmayı iki ayrı hukuki metne bölerek parlamenter onay sürecini sistematik biçimde aşmaya çalıştığı öne sürüldü.

Önergenin kabul edilmesi halinde Komisyon'un istifa etmesi gerekecek

AB üyesi ülkeler, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan Mercosur bloku ile yapılan anlaşmayı 9 Ocak'ta onaylamıştı.

Anlaşma, 20 yılı aşkın süredir devam eden müzakerelerin ardından, Aralık 2025'te çiftçi protestoları ile Fransa, İrlanda, Macaristan ve Polonya gibi ülkelerin itirazları nedeniyle yaşanan gecikmeler sonrasında kabul edilmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz ve Ekim 2025'te Gazze'ye yönelik tavrı ve ticaret politikalarıyla ilgili benzer oylamalarıyla karşılaşmış ancak güven tazelemişti.

Önergenin kabul edilmesi halinde Komisyon'un istifa etmesi gerekecek. Ancak mevcut parlamento aritmetiği göz önüne alındığında, girişimin başarı şansının düşük olduğu belirtiliyor.