AB'nin Geleceği Conclave 2026'da Ele Alınacak

14.01.2026 15:17
Avrupa Birliği, Brüksel'de düzenlenecek Conclave 2026 toplantısında stratejik konuları tartışacak.

Avrupa Birliği'nde (AB) büyüme, demokrasi, jeopolitika ile savunma ve güvenlik gibi stratejik başlıkların ele alınacağı "Conclave 2026" toplantısı, 15-17 Ocak tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek.

Düşünce kuruluşu EuropaNova tarafından organize edilen toplantı, "Avrupa gücünden AB gücüne" temasıyla gerçekleştirilecek. Özel katılımlı etkinlikte, AB'nin ekonomik büyüme kapasitesi, demokratik dayanıklılığı, jeopolitik konumu ile savunma ve güvenlik politikaları çok boyutlu şekilde ele alınacak.

Toplantının açılışı, Belçika Kraliyet Flaman Akademisi'nde yapılacak. Program, daha sonra Brüksel'deki önde gelen düşünce kuruluşlarından Bruegel'in merkezinde gerçekleştirilecek oturumlarla devam edecek.

Conclave 2026'nın açılış konuşmalarını, Belçika Kraliyet Flaman Bilim ve Sanat Akademisi Başkanı Godelieve Laureys, EuropaNova Başkanı Guillaume Klossa ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ yapacak.

Toplantıya, AB Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius ile AB bankası olarak bilinen ve üye ülkelerdeki ortak projelere finansman sağlayan Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkanı Nadia Calvino'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili katılacak.

Yalçındağ, "İş dünyasından uyarı" başlıklı konuşmasında, AB'nin karşı karşıya olduğu temel ekonomik ve jeopolitik zorluklara, küresel rekabet ortamında Avrupa'nın konumuna ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası'nın da katılacağı etkinlikte, AB kurumlarından üst düzey yetkililer, iş dünyası temsilcileri ve karar alıcı seviyesindeki katılımcılar, AB'nin geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunacak.

Program kapsamında, Avrupa'nın teknolojik dayanıklılığının artırılması, jeostratejik değişimler karşısında sivil toplumun karşılaştığı zorluklar, vatandaşların AB politikalarına katılımının güçlendirilmesi ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği gibi başlıklarda çeşitli oturumlar düzenlenecek.

Kaynak: AA

