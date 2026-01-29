AB Rusya'yı kara listeye aldı - Son Dakika
AB Rusya'yı kara listeye aldı

29.01.2026 19:20
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'yı kara para aklama riskli nedeniyle kara listeye aldığını açıkladı. Kallas açıklamasında "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" dedi.

Avrupa Birliği'nden Rusya ile gerginliği arttıracak yeni bir hamle geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'yı kara para aklama riskli nedeniyle kara listeye aldığını açıkladı.

PUTİN'İ KIZDIRACAK HAMLE

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yaptığı açıklamada "AB, Rusya'yı kara para aklama riski nedeniyle kara listeye aldı. Bu, Rus bankalarıyla yapılan işlemleri yavaşlatacak ve işlem maliyetlerini artıracak" dedi.

RUSYA İLE MALİ İŞLEMLER ZORLAŞACAK

Yüksek Temsilci Kallas, alınan bu kararın finansal piyasalardaki yansımalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kallas'ın açıklamasına göre, Rusya'nın bu listeye alınması, Rus bankaları ve finans kuruluşlarıyla yürütülen işlemlerde köklü değişikliklere neden olacak.

Kallas, söz konusu kararın ardından Rus bankalarıyla yapılan para transferleri ve diğer mali işlemlerin önemli ölçüde yavaşlayacağını belirtti.

Bu yavaşlamanın temel sebebi olarak, kara listedeki ülkelerle yapılan işlemlerde uygulanması zorunlu olan ek güvenlik kontrolleri ve bürokratik süreçler gösterildi.

Kaynak: İHA

Dış Politika, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Aziz Can Aziz Can:
    altın 500 TL çakıldı birşeyler dönüyor hayırlısı 13 1 Yanıtla
  • 1257seferveli 1257seferveli:
    Bu Avrupa birlğine ne olduda iki tarafa çatip duruyor 10 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    vız gelir putine 5 0 Yanıtla
  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    Allah korusun bu işlerin sonu Dünya Savaşına doğru gidiyor. ABD Ç, İsrail ve Avrupa ile onlara dışardan destek veren ülkeler. Diğer tarafta Rusya, Çin, İran, Kuzey Kore ve onlara destek veren ülkeler. Türkiye böyle bir savaşa girmeyecek. Ama dışardan ve çaktırmadan Çin ve Rusyanın olduğu ittifaka yardım edecek. 4 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    AVRUPA GÖROLANT İÇİN İRANI VE RUSYA YI FEDA EDİYOR 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
