AB, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Destek Veriyor

09.01.2026 13:16
AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Suriye'nin yeniden inşası için destek sözü verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile Suriye'nin başkenti Şam'a yaptıkları ilk ziyarette, yeniden inşa ve toparlanma sürecinde ülkeyi destekleyecekleri mesajını verdi.

Von der Leyen ile Costa, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmelerinin ardından açıklama yaptı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.

Costa da "Uzun yıllar süren savaş ve acıdan sonra, (Beşşar) Esed rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı oldu. AB'nin Suriye'ye olan sürekli desteğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var ama siz ilk adımları çoktan attınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu temas, Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından AB'den Suriye'ye yapılan en üst düzeyli ziyaret oldu.

AB, 20 Mayıs 2025'te Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Haziran 2025'te Suriye'yi ziyaret ederek, ülkenin yeni yönetimiyle istikrarlı ve müreffeh bir devlete dönüşmesine yönelik AB'nin desteğini iletmişti.

Kaynak: AA

