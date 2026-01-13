AB ve ABD İlişkileri Gerginleşiyor - Son Dakika
AB ve ABD İlişkileri Gerginleşiyor

13.01.2026 18:22
Kaja Kallas, ABD'nin vazgeçilmez müttefik olduğunu ancak ilişkilerin eskisi kadar iyi olmadığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD'nin Birlik için vazgeçilmez müttefik olduğunu ancak ilişkilerin eskisi kadar iyi olmadığının da açık olduğunu söyledi.

Kallas, Almanya'nın başkenti Berlin'de ülkenin Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Her ittifakta anlaşmazlık anlarının olduğunu ve Avrupa'nın 80 yıllık transatlantik ilişkilerini "çöpe atmayacağını" belirten Kallas, "ABD vazgeçilmez bir müttefik ama ilişkilerimizin eskisi kadar iyi olmadığı da açık." dedi.

Kallas ayrıca, "Gazze'den (terör örgütü) DEAŞ'la mücadele ve Çin'in baskıcı ekonomik uygulamalarına kadar, Avrupa ve ABD birlikte hareket ettiğinde daha güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Moskova'ya baskı uygulanmadığı sürece Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzun süre devam edebileceğini savunan Kallas, 20'nci yaptırım paketi çalışmalarını gelecek ay nihayete erdirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kallas, Pistorius ile Avrupa savunmasını da ele aldıklarını aktararak, "Rusya'nın emellerinin Ukrayna'nın ötesine uzandığının farkındayız. Ülkelerimizi ve halkımızı güvende tutmak için Avrupa'nın savunma hazırlığını daha da geliştirmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Avrupa, ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesini engellemek için ne kadar ileri gitmeye hazır?" sorusunu yanıtlayan Kallas, Danimarka dahil AB üyesi ülkelerle durumu görüşmeyi sürdürdüklerini ve bunu medya önünde tartışmanın "doğru olmayacağını" kaydetti.

Kallas, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İran'daki gösterilerin ardından rejimin yakında sona ereceği yönündeki düşüncesine katılıp katılmadığı sorusunu da "Önümüzdeki günlerin ve haftaların neler getireceğini kimse bilmiyor. (Beşşar) Esed rejiminin düşmesi gibi düşebilir ki bu herkes için sürpriz olmuştu. Bu rejimler genellikle çok dirençli oluyor." şeklinde cevapladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

