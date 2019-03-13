Son Dakika Haberleri: Abalı Denizlispor'un Puan Kaybına Tahammülü Yok

Abalı Denizlispor'un Puan Kaybına Tahammülü Yok

22 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, deplasmandaki Afjet Afyonspor maçını kazanarak ligde liderliği korumak istediklerini söyledi.

Abalı Denizlispor'un Puan Kaybına Tahammülü Yok, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, deplasmandaki Afjet Afyonspor maçını kazanarak ligde liderliği korumak istediklerini söyledi.


Ligin 26. haftasında 17 Mart Pazar günü Afjet Afyonspor'a konuk olacak Abalı Denizlispor, maçın hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör İldiz yönetimindeki antrenmanla başladı.


Futbolcular, ısınma ve taktik çalışmasının ardından topla devamlılık çalışması yaptı. Yeşil-siyahlı ekip çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan teknik direktör Yücel İldiz, ligin ikinci yarısına zorluk derecesi yüksek maçlarla başladıklarını belirtti.


Deplasmandaki maçın zorlu geçeceğini anlatan İldiz, "Afyon'un ligde bulunduğu konumdan dolayı hiç puan kaybına tahammülü yok. Biz lig lideriyiz. Ama göründüğü gibi zirve yarışı kafa kafaya gidiyor. Bizim de kaybetmeye tahammülümüz yok. Biz de bu maça kazanmak için çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde pazartesi günü Ümraniyespor'la 0-0 berabere kalan Abalı Denizlispor, averajla liderlik koltuğuna oturmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 05:07 Kaynak: AA

Yücel İldiz, Denizlispor, Spor
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