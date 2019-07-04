Son Dakika Haberleri: ABD 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutluyor
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ABD 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutluyor

1 saat önce

ABD 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutluyor

ABD 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri 243'üncü bağımsızlık gününü kutluyor. 4 Temmuz 1776'da ilan edilen Bağımsızlık Bildirgesi ile 13 koloni Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olmaktan çıkmış ve bağımsız federal bir devlet haline gelmişti.

1783 yılına kadar devam eden Amerikan Bağımsızlık Savaşı aynı zamanda Amerikan Devrimi olarak kabul ediliyor. ABD Bayrağı'ndaki 13 çizgi, bağımsızlığını ilan eden 13 koloniyi temsil ediyor. Bayraktaki 50 yıldız ise ABD'nin 50 eyaletini sembolize ediyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:37 
Amerika Birleşik Devletleri, Britanya İmparatorluğu, Dünya
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