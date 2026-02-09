ABD Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın artistik buz pateni takımlar kategorisinde ABD, altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun ikinci gününde artistik buz pateni takımlar serbest program müsabakaları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Çiftlerde Japon Riku Miura-Ryuichi Kihara, kadınlarda Japon Kaori Sakamoto ve son olarak erkeklerde ABD'li Ilia Malinin, birinci sırayı elde etti.

Bu sonuçların ardından ABD, buz dansındaki birinciliğinin avantajıyla 69 puan toplayarak rakiplerini geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Japonya'nın 68 puanla gümüş madalya aldığı takımlar kategorisinde, İtalya ise 60 puanla bronz madalyaya ulaştı.