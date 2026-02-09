ABD Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
ABD Altın Madalya Kazandı

09.02.2026 01:16
2026 Kış Olimpiyatları'nda ABD, artistik buz pateni takımlar kategorisinde altın madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun ikinci gününde artistik buz pateni takımlar serbest program müsabakaları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Çiftlerde Japon Riku Miura-Ryuichi Kihara, kadınlarda Japon Kaori Sakamoto ve son olarak erkeklerde ABD'li Ilia Malinin, birinci sırayı elde etti.

Bu sonuçların ardından ABD, buz dansındaki birinciliğinin avantajıyla 69 puan toplayarak rakiplerini geride bıraktı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Japonya'nın 68 puanla gümüş madalya aldığı takımlar kategorisinde, İtalya ise 60 puanla bronz madalyaya ulaştı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
