ABD Başkanı Trump'ın üst düzey politika danışmanı Stephen Miller koronavirüs olduğunu açıkladı
07.10.2020 11:00
ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da günden güne vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da günden güne vaka artışı sürerken, son olarak Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından Beyaz Saray'da Trump'ın üst düzey danışmanlarından Stephen Miller'ın da testinin "pozitif" çıktığı bildirildi. Stephen Miller yaptığı açıklamada, "Son 5 gündür uzaktan çalışıyorum ve kendimi karantinaya aldım, düne kadar her gün testlerim negatifti. Bugün, COVID-19 testim pozitif ve karantinadayım" ifadelerini kullandı.
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