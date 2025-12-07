ABD, Bölge Ülkelerine Karar Bıraktı - Son Dakika
ABD, Bölge Ülkelerine Karar Bıraktı

07.12.2025 15:26
Büyükelçi Barrack, kararların bölge ülkelerine bırakılması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin bölgedeki idare şekillerine dair kararların ülkelere bırakılması görüşünde olduğunu belirterek, "Ne karar alırsanız alın, politikanız, uygulamanız ve parlamentonuz var, bir sürecin ortasındasınız. Bu süreci takdir ediyoruz ve kararı size bırakıyoruz." dedi.

Barrack, 23. Doha Forumu kapsamında bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'da Erbil merkezli Rudaw kanalına açıklamalarda bulundu.

Dünyada Mezopotamya bölgesindeki Iraklılar kadar eğitimli, köklü ve soylu bir topluluk olmadığını söyleyen Barrack, "Kararı tamamen size bırakıyoruz. Merkezileşme, ademi merkezileşme, federalleşme gibi kavramlar yok. Bunların hepsi, oluşturulmuş hükümetlerin illüzyonları." diye konuştu.

Barrack, ABD'nin bu tür kararların bölge ülkelerine bırakılması gerektiği görüşünde olduğuna dikkati çekerek, "Ne karar alırsanız alın, politikanız, uygulamanız ve parlamentonuz var, bir sürecin ortasındasınız. Bu süreci takdir ediyoruz ve kararı size bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

