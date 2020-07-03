ABD'de "Covid-19'u bulaştırma partileri" yapılıyor - Son Dakika

ABD'de "Covid-19'u bulaştırma partileri" yapılıyor

ABD'nin Alabama eyaletinin Tuscaloosa kentinde gençlerin yeni tip korona virüsü (Covid-19) bulaştırma partileri düzenledikleri ortaya çıktı.

ABD'nin Alabama eyaletinin Tuscaloosa kentinde gençlerin yeni tip korona virüsü (Covid-19) bulaştırma partileri düzenledikleri ortaya çıktı.

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Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD'de vaka sayısında yaşanan artış devam ediyor. Alabama eyaleti yetkilileri, öğrencilerin bir araya gelerek Covid-19 partileri düzenlediğini açıkladı. Partilere korona virüs sonucu pozitif olan kişilerin çağrıldığı ve ilk önce kimin enfekte olacağı üzerine bahis yapıldığı belirtildi.


"İlk korona virüsü kapan tüm parayı alıyor"


Tuscaloosa Belediye Meclis Üyesi Sonya McKinstry öğrencilerin birbirlerine kasıtlı olarak Covid-19 bulaştırmak için parti düzenlediklerini ifade ederek, "Bir kaba para koyuyorlar. Covid-19'la enfekte olmaya çalışıyorlar. İlk korona virüsü kapan tüm parayı alıyor. Bunu kasten yapıyorlar" dedi. McKinstry, "Sadece doktorlar değil, eyalet yetkililerinin de benzer bilgilere sahip olduğunu doğruladık" ifadelerini kullandı.


"İlk başta bir söylenti olduğunu düşündük"


Tuscaloosa İtfaiye Şefi Randy Smith ise, "Son birkaç hafta boyunca gördüğümüz tek şey, ülke genelinde devam eden bu partiler. Öğrencilerin bilinen pozitif kişileri partilere davet ederek kimin daha önce enfekte olacağıyla ilgili düzenledikleri bahisler" diye konuştu. "Bunun ilk başta bir söylenti olduğunu düşündük ve tabii ki inanmadık" diyen Smith, "Sonra biraz daha araştırma yaptık. Doktorlar ve aynı zamanda eyaletteki yetkililer de aynı bilgiye sahip olduklarını dile getirdi" dedi.


Alabama eyaletin toplam vaka sayısı 40 bin 111'e yükselirken, 11 bin vakanın son iki haftada enfekte olan kişiler olduğu aktarıldı. Eyalette Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 985 olarak açıklandı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya ABD'de 'Covid-19'u bulaştırma partileri' yapılıyor - Son Dakika Dünya

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